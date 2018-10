DERVIO – Mercoledì, 24 bambini della scuola primaria di Dervio, accompagnati da 2 insegnanti, alcuni Alpini del gruppo di Dervio e la vice sindaco Daniela Adamoli, hanno avuto un’intensa giornata di riflessione con la visita al Memoriale della Shoah con il binario 21.

Il Memoriale della Shoah, situato sotto la stazione di Milano Centrale, è un’area museale nata con lo scopo di realizzare un luogo di memoria e un luogo di dialogo e incontro tra religioni, etnie e culture diverse. Dal cosiddetto binario 21, dove erano caricati e scaricati i treni postali, centinaia di ebrei e deportati politici venivano caricati su vagoni bestiame diretti ai campi di Auschwitz–Birkenau, Mauthausen, Bergen-Belsen, Ravensbrück, Flossenbürg, Fossoli e Bolzano. Il memoriale è stato inaugurato il 27 gennaio 2013.

Nelle intenzioni dei fondatori il Memoriale non è pensato per essere un Museo, ma rappresenta un laboratorio per la costruzione di memoria collettiva e di consapevolezza individuale: oltre a rappresentare un luogo fisico che ricordi i deportati e i loro viaggi verso i campi di smistamento, concentramento e sterminio del nazismo, il Memoriale è un luogo di studio, ricerca e confronto per questa e per le prossime generazioni.

I giovanissimi studenti derviesi hanno potuto visitare il sistema di infrastrutture che era stato messo a punto dai nazisti presso il binario 21 per organizzare le deportazioni di massa con una disposizione logistica costruita in modo tale che i cittadini milanesi ed i passeggeri degli altri treni non potessero vedere nulla; questi luoghi così carichi di significati, che sono stati ben spiegati dai loro accompagnatori, sicuramente da oggi in poi li porteranno nel loro cuore contribuendo a formare la loro coscienza civile di cittadini.

L’iniziativa è una delle novità del Piano per il diritto allo studio approvato dal Comune in collaborazione con le scuole del paese.