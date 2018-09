LECCO – E’ cominciato un nuovo anno per i ragazzi dell’Aspoc College. Ci eravamo lasciati a giugno con la cerimonia di conclusione del primo anno e, dopo le vacanze estive, i ragazzi dell’Associazione per lo Sviluppo del Potenziale Cognitivo si sono rimessi al lavoro.

“E’ ricominciato il progetto che si rivolge ai ragazzi che hanno terminato il percorso delle scuole superiori – ha detto la direttrice Sabrina Roma -. E’ il secondo anno di questa esperienza che ha l’obiettivo di formare persone consapevoli e competenti per prepararle a un inserimento nel mondo del lavoro e nella società. La nostra non è una scuola ma una palestra per fare si che i ragazzi che hanno disabilità cognitive allenino il proprio potenziale attraverso l’apprendimento di competenze diverse: arte, comunicazione, benessere, competenza comunicativa e fiducia in se stessi”.

Quest’anno il progetto prevede due nuove competenze: “La comprensione della realtà che ci circonda, perché anche i nostri figli possano essere in grado di sostenere comunicazioni che vadano oltre gli argomenti che riguardano se stessi, e l’allenamento della lingua inglese attraverso la musica”.

“Vogliamo che Aspoc College sia un luogo di allenamento perciò siamo aperti al mondo circostante e il mondo circostante deve entrare in Aspoc. E proprio in questo quadro si inserisce la visita di lunedì ad Areu, presso l’eliporto di Bresso (Milano) – ha spiegato la direttrice -. L’attività era collegata al laboratorio di cura e attenzione verso se stessi e verso gli altri. I ragazzi, lo scorso anno, si sono allenati a capire i bisogni in prima persona, quest’anno devono allenarsi a riconoscere i bisogni con la persona altra, perciò abbiamo pensato di portarli dove si presta soccorso ad altre persone”.

L’esperienza è stata molto positiva: “Hanno ascoltato con curiosità le varie modalità d’intervento raccontate dagli esperti e mentre eravamo lì hanno vissuto anche il brivido di poter vedere il decollo e l’atterraggio di un elicottero che si è attivato per una emergenza. Quindi hanno potuto salire e vedere la strumentazione”.

L’anno per i ragazzi di Aspoc College è cominciato con una bella avventura ed emozioni nuove. Per maggiori informazioni sul progetto www.aspoc.it.