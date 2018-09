LECCO – Il Gruppo Fai Giovani Lecco invita tutti al prossimo appuntamento in programma: la visita guidata alla mostra fotografica di Robert Doisneau allestita a palazzo delle Paure.

L’appuntamento è per sabato 15 settembre alle ore 15.30. La visita guidata non comporta alcun supplemento di costo, sarà comunque necessario pagare il biglietto di ingresso alla mostra. Per chi lo vorrà sarà possibile lasciare una donazione in favore del Fai.

La prenotazione è obbligatoria alla nostra pagina Facebook o alla mail lecco@faigiovani.fondoambiente.it.