LECCO – A distanza di pochi giorni dalla signora Libera Fanna, ieri, sabato, anche la signora Vittoria Primatesta ha festeggiato il traguardo dei 100 anni di vita.

Nata a Lecco il 10 novembre 1918, ha sempre vissuto nella nostra città, prima a Pescarenico e poi in Corso Martiri. Nubile, si è sempre dedicata alla sua attività di sarta, lavorando per molte famiglie lecchesi.

Da 10 anni è ospite degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Onlus, al sesto piano della Residenza Resegone. Ha una sorella di 89 anni che abita a Merate.

La signora Vittoria Primatesta è ancora in ottima salute, nonostante qualche problema di deambulazione, e non ha mai abbandonato la sua attività di sarta, al punto che, ancora oggi, partecipa con grande impegno alle attività del laboratorio di terapia occupazionale, dove collabora per cucire e confezionare i lavori a maglia che le altre ospiti realizzano.

A festeggiarla sono stati gli ospiti e il personale del sesto piano della Residenza con la Vicepresidente Rosaria Bonacina, la dott.ssa Valeria Malighetti medico del nucleo, numerosi volontari del laboratorio di terapia occupazionale e, in rappresentanza del sindaco di Lecco, l’assessore all’Istruzione Clara Fusi.

Con la signora Vittoria Primatesta, salgono a sette in totale gli ospiti “centenari” degli Istituti: tutte donne.