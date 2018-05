LECCO – “Una provocazione”. Così i sindacati definiscono il gesto dei militanti di Forza Nuova che nella notte hanno affisso davanti alla sedi sindacali della Cigl e Cgil il volantino già esposto in occasione delle ‘passeggiate della sicurezza’, o delle ‘ronde’ come le ha definite qualcuno, nella zona della stazione.

“Il tuo Quartiere è Controllato” recita il dépliant del movimento di estrema destra. “come se sedi democratiche e aperte come quelle sindacali avessero bisogno di una tutela, peraltro da parte di militanti neofascisti – rispondono i sindacati – Da tempo a Lecco e non solo organizzazioni neofasciste tentano, in aperto contrasto con le forze dell’ordine, di sostituirsi ad esse nel controllo del territorio. Questi fatti sono inaccettabili!”

CGIL e CISL di Lecco, che insieme ad altre associazioni stanno raccogliendo le firme per chiedere lo scioglimento per legge delle organizzazioni neofasciste, denunciano ancora una volta “le gravi provocazioni di Forza Nuova”.

“Non abbiamo bisogno di “ronde” sul territorio ma di una presenza adeguata delle forze dell’ordine per contrastare la criminalità locale. – hanno dichiarato i Segretari Generali di Cgil e Cisl Wolfango Pirelli e Rita Pavan – Come sempre a queste provocazioni risponderemo democraticamente garantendo sempre nelle nostre sedi e fuori di esse, spazi di confronto, incontro e integrazione”.