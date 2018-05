VARENNA – In fatto di turismo, pensiamo sempre di avere molto da imparare dai cugini comaschi, eppure una recensione lasciata da un gruppo di viaggiatori al termine del loro soggiorno, regala un sorriso alla sponda orientale del Lario.

“We prefer Varenna over Bellagio!” scrivono nel loro commento i cinque turisti di una comitiva francese, che hanno trascorso alcuni giorni ospiti della GiuliaHouse di Fiumelatte a Varenna, B&B gestito da Luisella e Fermo che hanno fornito ai giovani informazioni e consigli utili sui luoghi più belli da visitare sul lago.

“We find Bellagio too touristy in terms of its crowds and restaurants!” scrivono i turisti francesi nel loro commento promuovendo invece la Perla del Lario, per la sua “serenity and its lively side” ma anche dal punto di vista culinario-

“Restaurants in Varenna serve authentic Italian cuisines and not the improvised-tourists menu in Bellagio. Gelaterias in Varenna are superb as well…even more enjoyable as you sit on the long stairway and watch sunsets with many other gelato-lovers!”.

“We had good fun, food and relax – scrivono soddisfatti – there with awesome sunsets while sipping the must-have Spritz and wine! Luisella and Fermo are wonderful hosts and we hope to see them again soon!”