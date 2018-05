LECCO – Doppio impegno in piazza nel week-end per Confcommercio Lecco in occasione di BikeUp, il Festival internazionale sulle e-bike, che anche per la sua quinta edizione ha avuto Confcommercio Lecco tra gli sponsor principali.

Infatti se in piazza XX Settembre sotto il Palazzo delle Paure l’associazione è stata presente sabato e domenica con uno spazio dedicato al progetto WOW Che Sconti (una soluzione di marketing multicanale con monitor, catalogo coupon, card sconti, App, sito e social), in piazza Cermenati è invece stato allestito un gazebo per fare conoscere le attività del Gruppo Agenzie di Viaggio di Confcommercio Lecco. Una presenza che da un lato ha permesso di dare visibilità al progetto WOW Che Sconti lanciato a novembre dall’associazione – una iniziativa nata per valorizzare i negozi di vicinato che sta avendo un ottimo riscontro con un ampliamento significativo delle attività aderenti – e dall’altro ha consentito di mettere in mostra le proposte delle Agenzie di Viaggio che fanno riferimento all’associazione e di valorizzare l’azione del Gruppo lecchese, guidato dal presidente Bruno Gaddi, tesa a promuovere la legalità e a evidenziare il valore e la qualità delle Agenzie stesse.

“Anche per questa quinta edizione l’associazione ha deciso di confermare il sostegno agli organizzatori di BikeUp – ha spiegato il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati – Siamo convinti che questa manifestazione, che porta a Lecco le migliori aziende del settore e-bike e del turismo in bicicletta, sia una vetrina importante per il nostro territorio. Per tre giorni Lecco è stata la capitale della bici elettrica e questo, oltre che motivo di orgoglio, rappresenta un’opportunità per dare visibilità al territorio anche in chiave turistica. A dimostrazione ulteriore di quanto Confcommercio Lecco creda nel valore di questa manifestazione, abbiamo pensato di partecipare con due iniziative che si sono svolte durante il week-end. Innanzitutto, a fianco dello spazio della registrazione di BikeUp, siamo stati presenti per far conoscere e diffondere il progetto WOW Che Sconti, pensato e creato da Confcommercio Lecco per promuovere lo shopping, la cultura e il turismo. Inoltre abbiamo proposto a turisti e visitatori uno stand di promozione da parte del Gruppo Agenzie di Viaggio di Confcommercio Lecco, che hanno avuto così l’opportunità di presentare le loro attività”.