LECCO – ANACI Lecco organizza un workshop di approfondimento tecnico dedicato al tema “La sicurezza in condominio” che si terrà mercoledì 19, con inizio alle 14.30, presso la sala convegni della Casa delle Costruzioni (via Grandi – Lecco).

All’intervento introduttivo del presidente di ANACI Lecco Marco Bandini, seguiranno una serie di relazioni che approfondiranno i diversi esperti del tema: Annalisa Galante, del Politecnico di Milano e Centro Studi ANACI Lecco, interverrà in particolare su “La sicurezza energetica: la Direttiva per gli edifici Smart”, mentre sul tema “La sicurezza della mobilità: le stazioni di ricarica e i veicoli elettrici” è previsto l’intervento dell’Ing. Daniele Invernizzi, Presidente eV-Now! e Vice Presidente Tesla Owners Italia.

Dopo il coffee-break tavola rotonda su “La sicurezza a 360 gradi” con la partecipazione di: Dott. Pierangelo Fosco (“Il condominio come edificio sicuro e assicurato“), Ing. Giannetto Laratta (“Innovazioni per le infiltrazioni d’acqua e la conversione alla condensazione”), Dott. Alberto Montanelli (“Sicurezza antincendio e obblighi formativi per i RSPP”), Dott. Alberto Restelli (“Gli adempimenti obbligatori al momento del passaggio di consegne”), Dott. Andrea Elli (“Gestire i documenti “sensibili” per il trattamento dei dati”), Dott. Massimo Sperati (“La qualità delle acque in condominio”) e Ing. Davide Gramegna (“I defibrillatori in condominio per la tempestività di intervento”).