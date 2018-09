PASTURO – E’ ufficialmente iniziato il countdown per la ZacUp 2018: il 16 settembre prenderà il via la sesta edizione della Skyrace del Grignone. Quest’anno sarà contemporaneamente Campionato Italiano Assoluto di skyrunning; prova del circuito Skyrunning National Series; 3^ prova del circuito Csen Lombardia Valetudo.

Il percorso si snoda lungo i sentieri del Grignone partendo da Pasturo e raggiungendo la vetta a 2410 metri di altezza. In cima ci si arriva dal versante Nord per poi ridiscendere a Pasturo dal versante Sud passando da quattro rifugi: Riva, Bogani, Brioschi e Antonietta al Pialeral.

Un tracciato estremamente tecnico: 27,5 chilometri con un dislivello positivo pari a 2650 metri. La salita al Passo Zapel e la successiva salita alla vetta per la via della Ganda, presentano tratti attrezzati su roccette con pendenze fino al 70%.

Lunedì scorso, da Carozzi Formaggi a Pasturo, è stata presentata ufficialmente la corsa e svelato il pacco gara offerto da df-Sport Specialist: “Quest’anno, per la prima volta, Carozzi Formaggi ha deciso di essere al nostro fianco perciò, nel pacco gara, ci sarà la formaggella ZacUp – ha detto Alberto Zaccagni, presidente del Team Pasturo e anima della skyrace – poi, come sempre, possiamo contare sul sostegno di df-Sport Specialist che ha realizzato un capo tecnico, un pantalone 3/4 adatto per la stagione invernale”. Tra i main sponsor ci sono anche Mamba Sport, Autotorino, Bcc della Valsassina, Galperti, Norda: “Senza dimenticare che ci sono più di cento sponsor che ci sostengono”.

I pettorali a disposizione sono 500 e gli iscritti hanno già superato abbondantemente quota 300: in tanti, infatti, hanno già accettato la sfida, la ZacUp non è solo una bellissima gara, ma un vero fenomeno di costume entrato a tutti gli effetti nel tessuto sociale del paese e dell’intera Valsassina.

Il programma. Sabato 15 settembre: ore 14/18 consegna dei pettorali presso la Scuola Elementare di Pasturo; ore 17.30 S. Messa a Pasturo. Domenica 16 settembre: ore 6.30-7.30 ritiro pettorali; ore 7.30 ritrovo atleti; ore 8 spunta atleti; ore 8.30 partenza VI edizione della ZacUp; ore 11.20 arrivo primi concorrenti; ore 14.30 chiusura linea di arrivo. Ore 15 premiazioni.

Durante la gara sarà possibile effettuare voli in elicottero sorvolando tutto il percorso gara. E’ possibile prenotare il volo scrivendo a: info@zacup.it Il costo del volo è di 50 euro a persona. Durante la gara sarà attivo il servizio bar accompagnato da news dal percorso gara.