LECCO – Recentemente approvati dall’amministrazione comunale di Lecco i nuovi confini delle zone a particolare rilevanza urbanistica del centro, di Germanedo e di Pescarenico e con essi sono stati inoltre identificati i valori dei corrispettivi dovuti, per ciascuna zona, per il rilascio del contrassegno autorizzativo ai cittadini per la sosta negli spazi appositamente riservati e nelle rispettive ZPRU.

Le tariffe, su base annua, sono le seguenti: 120 euro per la ZPRU del centro, 60 euro per la ZPRU di Germanedo e 60 auro per la ZPRU di Pescarenico. Il comando di polizia locale si occuperà del rilascio dei contrassegni.

“Con questa deliberazione – commenta l’assessore alle viabilità del Comune di Lecco Corrado Valsecchi – abbiamo provveduto a un ulteriore riordino delle ZPRU per consentire una più facile lettura ai cittadini dei loro confini e di dove si possono trovare gli stalli di sosta dedicati ai residenti”.

Per Pescarenico, anche alla luce dell’acquisizione anticipata del parcheggio della Ventina che è diventato comunale, anticipa l’assessore, “intendiamo istituire una zona completamente rinnovata con nuove assegnazioni dedicate alla sosta dei residenti, che consentiranno di togliere le autovetture da piazza Era e piazza Del Pesce. Dettagli maggiori verranno forniti in seguito”.

“Abbiamo inoltre confermato i corrispettivi a carico dei residenti, ormai in vigore da anni, per la ZPRU del centro e indicato per Pescarenico e Germanedo delle cifre ridotte del 50% che entreranno in vigore dal 1° ottobre 2018, con obbligo di rinnovo entro il 31 ottobre di ogni anno successivo – prosegue Valsecchi – Ci auguriamo che anche questa iniziativa possa produrre gli effetti desiderati, consentendo nelle zone indicate di ottenere un maggiore ordine viabilistico e delle soste”.