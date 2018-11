GALBIATE – Intervento a Galbiate da parte di Polizia Locale e Vigili del Fuoco, per la precisione nella frazione Prepaido, dove il tetto di una vecchia casa, non abitata, ha ceduto internamente.

Sul posto, come anticipato, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Galbiate e i Vigili del Fuoco con questi ultimi che, dopo un primo sopralluogo, hanno consigliato di effettuare un sopralluogo più approfondito nella giornata di domani, venerdì.

“Domani mattina ci recheremo sul posto per valutare meglio la situazione – fa sapere il Comandante della Polizia Locale Danilo Bolis – Al momento siamo intervenuti transennando l’abitazione ed emettendo un’ordinanza di divieto di transito lungo la strada che si imbocca salendo da Garlate e passa dalla frazione Prepaido, per poi collegarsi con via Primo Maggio. Domattina andremo sul posto per effettuare un sopralluogo più approfondito della situazione e valutare il da farsi per garantire la sicurezza della zona. Per quanto concerne lo stabile dovrà intervenire il proprietario”.