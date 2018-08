PESCATE – Dovrebbe trattarsi solamente di un falso allarme.

Intorno alle 8.30 di oggi, martedì 14 agosto, una persona è stata vista camminare a piedi lungo il Terzo Ponte. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine: subito si è temuto che qualcuno avesse intenzione di gettarsi in acqua.

Vigili del Fuoco e Polizia, però, hanno effettuato un primo passaggio sul ponte senza individuare nessuno. Quindi i Vigili del Fuoco hanno cominciato anche una ricerca via acqua per capire se effettivamente la persona si fosse gettata o meno. Allertata anche un’ambulanza della Croce Rossa.

Un pescatore presente in zona proprio nel lasso di tempo tra la chiamata ai soccorsi e l’arrivo delle forze dell’ordine, però, avrebbe assicurato di non aver visto nessuno gettarsi in acqua. E’ probabile che la persona si sia allontanata prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.