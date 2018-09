BARZANO’ – “Oggi è un giorno davvero triste che speravo non sarebbe mai arrivato. Claudia Ferrario si è spenta questa mattina (3 settembre) dopo aver lottato per mesi contro un male incurabile”.

Parole di cordoglio da parte del Sanatore della Lega Paolo Arrigoni per la scomparsa di Claudia Ferrario, figura nota della politica lecchese, morta a soli 54 anni: “La Lega è stata la sua vita, alla militanza nel Carroccio dedicava la quasi totalità del suo tempo libero – ricorda Arrigoni -. Segretaria della sezione di Barzanò e candidata sindaco nel suo paese di residenza, era nostro consigliere in Provincia di Lecco. Claudia, però, era soprattutto una buona amica: sempre dolce, positiva e combattiva. Ci mancherai tantissimo. Ciao Claudia”.

Nativa di Barzanò, aveva contribuito a fondare la locale sezione della Lega in cui aveva militato per anni fino a diventarne Segretario. Nell’ultima tornata elettorale aveva corso per la poltrona di sindaco del proprio paese. Era il 2016, vinse l’attuale sindaco Giancarlo Aldeghi, lei comunque trovò posto in consiglio come capogruppo d’opposizione, oltre che rivestire il ruolo di consigliere provinciale di minoranza tra le fila della Lega con Elena Zambetti e Stefano Simonetti.

“Esprimo personalmente e a nome del Segretario Comunale, della Giunta, del Consiglio, dei Dipendenti e di tutti i Barzanesi le più sentite condoglianze per la scomparsa di Claudia Giuditta Ferrario ringraziandola pubblicamente per il suo impegno appassionato in qualità di Consigliere per il Comune di Barzanò e per la Provincia di Lecco” ha detto il sindaco Giancarlo Aldeghi.

“La Lega è una grande famiglia e quando uno di noi se ne va è sempre molto triste e oggi questo lutto ci colpisce molto vicino – ha scritto la sezione di Casatenovo – Vogliamo ricordare una sorella di tante battaglie come te Claudia Ferrario con la tua tenacia e schiettezza. Davanti agli occhi pieni di lacrime ora passano tanti ricordi, tanti eventi, le battaglie e le manifestazioni passate insieme… oggi per tutti noi è una giornata molto triste. Un saluto ad una grande guerriera. Il segretario e tutta le sezione esprimono le loro più sentite condoglianze ai familiari della collega e amica Claudia”.

“Ho appreso con sgomento della prematura scomparsa della Consigliera provinciale Claudia Ferrario. Eravamo al corrente della sua malattia, che negli ultimi mesi aveva un po’ rallentato i suoi impegni istituzionali, ma non pensavamo che si evolvesse così in fretta in questa dolorosa direzione – ha scritto il presidente provinciale Flavio Polano -. Dal suo insediamento in Consiglio provinciale nel gennaio 2017, Claudia ha svolto il suo ruolo istituzionale con correttezza, cortesia, serietà e impegno, dando voce alle esigenze del territorio di riferimento, in particolare sui temi della scuola, della sicurezza degli edifici scolastici e della viabilità, sempre disponibile al confronto. A nome mio personale, del Consiglio provinciale e di tutta la Provincia di Lecco esprimo le più sentite condoglianze ai genitori e a tutte le persone che le sono state vicine”.

I funerali saranno celebrati mercoledì 5 settembre 2018 alle ore 10.30 nella Chiesa Parrocchiale di San Vito Martire in Barzanò.