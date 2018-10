ABBADIA – Il cadavere di un uomo di 40 anni è stato ritrovato privo di vita, questa mattina, lunedì in una zona impervia ad Abbadia Lariana.

Secondo le informazioni emerse finora, il suo corpo sarebbe stato rinvenuto nella zona dove ha inizio il Sentiero del viandante.

Le cause delle morte non sono ancora chiare, non si esclude che possa essere dovuta ad un gesto volontaria.