ABBADIA – E’ stata trasferita in ospedale in codice giallo la donna alla guida della Fiat Panda che si è ribaltata questa mattina, domenica, sulla Statale 36 all’altezza di Abbadia Lariana.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 9, a pochi metri dall’uscita della galleria Borbino. La vettura, nel sinistro, si è capovolta su un fianco, adagiandosi contro il guardrail.

Soccorsa l’automobilista, 37enne, dai sanitari con il supporto dei pompieri che sono intervenuti sul posto con una squadra. La Polstrada di Bellano si è occupata di rilevare il sinistro e della viabilità che ha subito inevitabili conseguenze a seguito del sinistro.

Il traffico è rimasto bloccato per diversi minuti con ripercussioni anche sulla strada provinciale72 ad Abbadia, in prossimità dello svincolo per la super, poi i veicoli sono stati fatti defluire sulla corsia di sorpasso.