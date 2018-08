ABBADIA – Soccorsi in azione lunedì mattina sulla Sp72 ad Abbadia Lariana per un ciclista di 56 anni colpito da un malore.

E’ successo poco dopo le 8: l’uomo stava viaggiando in direzione Lecco in compagnia di un altro ciclista quando, poco prima dell’imbocco della galleria della Super si sarebbe sentito male, accasciandosi a terra. Ad accorgersene il ciclista che era davanti a lui e che ha dato prontamente l’allarme ai soccorsi.

Sul posto si sono portati i volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello e un’automedica che hanno provveduto a soccorrere l’uomo, trasportato poi in ospedale in codice giallo. Presente anche la Polizia Locale di Abbadia che ha gestito momentaneamente la viabilità per consentire i soccorsi.