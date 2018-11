LECCO – Accompagna all’ospedale la figlia malata e le sgonfiano le gomme dell’auto. Vittima del gesto vigliacco una mamma lecchese che ha accompagnato sua figlia, affetta da una malattia rara, all’ospedale di Lecco.

“Essendo malata mia figlia ha diritto ad usufruire del parcheggio per i disabili, perciò, ho lasciato regolarmente la macchina nelle strisce gialle del parcheggio dell’ospedale con il tagliando esposto”.

Il ricovero della figlia si è protratto per alcuni giorni e la donna è stata costretta a fare la spola tra casa e l’ospdale Manzoni. Questa mattina, dopo due giorni passati al fianco della figlia, al momento delle dimissioni si è ritrovata con l’amara sorpresa: “Era due giorni che non spostavo l’auto e questa mattina, quando hanno dimesso mia figlia e stavamo per tornare a casa, ho notato che c’erano due gomme completamente a terra”.

La donna ha subito pensato a una ritorsione credendo di essersi dimenticata di esporre il tagliando dei disabili: “Invece il contrassegno era regolarmente esposto, il che rende ancora più difficile dare un significato a un gesto che reputo stupido e privo di alcun senso. Tra l’altro, parlando con i gestori del parcheggio, mi hanno riferito che era un paio di giorni che l’auto aveva le due ruote a terra”.

Purtroppo all’interno del parcheggio dell’ospedale non ci sono telecamere: “Non voglio assolutamente muovere critiche all’ospedale di Lecco ma probabilmente delle telecamere all’interno del parcheggio potrebbero essere utili. Tra l’altro ho appresso che ciò che mi è successo non è un caso isolato ma si sono verificati altri episodi in passato. Sono senza parole, posso dire soltanto di essere molto amareggiata”.

Un episodio incomprensibile che rende superfluo qualsiasi commento.