RHO – Si è spenta a soli 32 anni Lucia Lari, giovane mamma lecchese residente da qualche anno a Rho insieme alla sua famiglia.

Lucia, figlia della dottoressa Maria Luisa Cecchetti, si era laureata in veterinaria, trasformando la sua passione per la natura in una professione. Poi il matrimonio e la nascita di due bimbe.

Una persona socievole e ben voluta da tutti come la ricordano amici e conoscenti. Fino all’ultimo ha cercato di combattere contro una malattia con la quale stava lottando da diverso tempo e che purtroppo non le ha lasciato scampo.

I funerali della giovane Lucia Lari, si terranno domani, giovedì, alle 15.30, nella chiesa San Vittore di Rho.