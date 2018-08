BELLANO – Lutto a Bellano per la scomparsa di Vittorio Pelizzoni, proprietario della storica attività Ferramenta 2000 di via XX Settembre. Molto conosciuto in paese lascia la moglie Federica, per tutti Chicca, e il figlio Ermanno.

Nato nel 1961, Vittorio Pelizzoni risiedeva a Bellano dove, nel 1985, aveva rilevato insieme alla sorella Mariarosa il negozio di ferramenta. Proprio al lavoro ha dedicato gran parte della sua vita, come ci ricorda commosso il figlio Ermanno: “Mio papà era un uomo generoso, faceva del bene senza che gli venisse chiesto. Per questo motivo lui e il suo negozio sono diventati negli anni un punto di riferimento in paese. La gente che lo conosceva lo aveva soprannominato ‘il 2000’. Non c’era però solo il lavoro, il papà era molto attivo e, se poteva, dava una mano a tutti. Era anche volontario nel Soccorso Bellanese, guidava l’ambulanza e non perdeva un turno, ogni mercoledì sera lui era presente. Ci mancherà davvero tanto”.

Lo storico ferramenta è morto in seguito ad un aneurisma cerebrale: “Ha lottato fino alla fine”.

La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi: un ultimo grande gesto di amore e generosità che ha coronato una vita dedicata agli altri.

I funerali di Vittorio Pelizzoni si terranno domani pomeriggio, sabato, alle ore 15.30 presso la Chiesa SS Nazaro e Celso a Bellano.