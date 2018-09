LECCO – La morte di Claudia Ferrario, scomparsa questa mattina a soli 54 anni a causa di una malattia, ha lasciato tanto sgomento soprattutto nei tanti compagni di partito che l’hanno conosciuta da vicino e con cui ha condiviso la passione per la politica.

Di seguito pubblichiamo il ricordo che i militanti della Lega della Provincia di Lecco hanno dedicato alla segretaria della sezione di Bazanò e consigliera comunale e provinciale.

Claudia.

Giovane vita piena di interessi e di allegria.

Militante infaticabile e sorridente.

Rigorosa nei ruoli ricoperti.

Attenta ad ogni novità.

Pronta ad ogni sfida politica.. senza timore.

Dignitosa nella sua terribile malattia,

tanto che molti non sapevano.

Amava il sole e il caldo..

La pelle abbronzata e gli occhi blu.

Blu come il cielo che oggi se l’è ripresa.

Da oggi una stella in più brillerà…

A noi qui resta il pianto e il vuoto…

E lo sguardo rivolto all’insù…

Grazie per esserci stata amica