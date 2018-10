MORBEGNO – E’ finita con l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale la serata di sabato sera a “Morbegno in cantina” per un 23enne lecchese responsabile dell’aggressione ai carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione di un’aggressione ai danni di una coppia da parte di un gruppo di giovani.

Il gruppo di tre giovani, in evidente stato di ebrezza, è stato individuato dai militari. Durante la perquisizione personale, uno dei tre ragazzi, tutti lecchesi, si sarebbe quindi scagliato contro gli uomini dell’Arma, che, in risposta, l’hanno immobilizzato e ammanettato.

Si tratterebbe di un giovane già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo, dopo l’arresto, è stato trasferito in carcere a Sondrio in attesa della decisione del giudice.