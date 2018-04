OLGIATE – E’ stato rintracciato nel lecchese uno dei quattro aggressori che lo scorso 6 dicembre avevano picchiato, preso anche a bottigliate in testa e rapinato un 28enne richiedente asilo di origini nigeriane nella zona della stazione di Monza.

Il pestaggio, proseguito in via Arosio, è stato ripreso da alcune telecamere di sorveglianza e diffuso dalla Polizia di Stato che ha eseguito due arresti.

A finire in manette due cittadini marocchini: E.I.Y., classe 1991 residente a Lentate sul Seveso, e Z.Y. classe 1987 residente a Olgiate Molgora, entrambi senza precedenti.

Pure la loro vittima è finita in arresto, solo qualche giorno dopo l’aggressione: in seguito ad una rapina avvenuta sempre nella zona della stazione, il 21 aprile scorso, il 28enne è stato perquisito dagli agenti poiché corrispondente alla descrizione fornita dal derubato.

Lo straniero avrebbe reagito al controllo, ferendo due poliziotti. Dovrà rispondere di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

IL VIDEO – Fornito dalla Polizia e pubblicato da MB News