CALOLZIOCORTE – Nel pomeriggio del 4 agosto, i Carabinieri della Stazione di Calolziocorte hanno arrestato Abdoulie Barry, classe 1996, gambiano, irregolare sul territorio nazionale, poiché ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata.

I Carabinieri, in servizio di controllo del territorio con particolare attenzione alla zona del Parco Adda di Calolziocorte, hanno visto proprio in quell’area l’arrestato che brandiva un bastone all’indirizzo di un cittadino del Burkina Faso, operaio e residente in questa provincia al quale poco prima, nei pressi di un supermercato, aveva preso la bicicletta.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Lecco a disposizione della locale Procura della Repubblica. Nella mattinata di oggi il Giudice ha convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare dell’obbligo della dimora nel comune di Lecco.