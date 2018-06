ALBAVILLA – Stava scappando inseguito dalla Polizia Stradale, quando all’altezza del concessionario Serratore Auto ha tamponato un’auto in procinto di svoltare, finendo per ribaltarsi nella rivetta accanto alla carreggiata.

L’incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio lungo la provinciale Como-Lecco, nel comune di Albavilla, poco dopo le 14. Secondo quanto appreso sul posto pare che l’auto, guidata da un uomo, stesse scappando dalla Polizia dopo che questa gli aveva intimato più volte l’alt: l’inseguimento è terminato all’altezza del concessionario, dopo che il fuggitivo non è riuscito ad evitare un’automobile ferma, intenta a svoltare verso Serratore Auto.

Nell’impatto, piuttosto violento, l’auto inseguita si è ribaltata fuori strada. L’uomo alla guida è stato arrestato dai poliziotti. Sul posto sono quindi stati chiamati i soccorsi per prestare le cure del caso all’automobilista tamponato, in stato di shock, e quindi al fuggitivo, trasportato in codice giallo al Sant’Anna di Como, scortato da Polizia Stradale e Guardia di Finanza.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Erba e la Polizia Locale. Inevitabili i disagi alla viabilità con il traffico momentaneamente bloccato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.