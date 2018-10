VALMADRERA – Il maltempo fa paura e l’allerta è massima anche nel lecchese. A Valmadrera, il sindaco Donatella Crippa ha diffuso una nota per informare i cittadini che è previsto un peggioramento delle condizioni meteo a partire dalle prossime ore fino alla tarda serata di oggi con piogge abbondanti e vento forte.

“Sulla base delle indicazioni ricevute dalla Protezione Civile di Regione Lombardia si invita pertanto a fare attenzione e limitare gli spostamenti specie in prossimità di fiumi, torrenti e lo stazionamento sopra e in prossimità di ponti – spiega il primo cittadino – Si invita a prestare cautela soprattutto nelle zone dove si sono già verificati movimenti franosi anche di lieve entità. Possono verificarsi locali allagamenti soprattutto in sottopassi e locali seminterrati o posti al piano terra”.

Il Comune, fa sapere Crippa, “monitorerà la situazione insieme alla Protezione Civile ed invita tutti i cittadini a passare parola con i mezzi a disposizione”. E’ proprio la Protezione Civile di Valmadrera a segnalare un dissesto che ha costretto alla chiusura del sentiero che collega la Frazione Ceppo alla strada per S. Martino. “Il maltempo – scrive il gruppo di volontari valmadreresi – ha provocato il franamento del terreno dove era posizionata la madonnina e del parapetto”.