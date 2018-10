LECCO – Il meteo incerto di questo sabato ha fortemente condizionato l’operazione di soccorso iniziata nel primo pomeriggio sul Resegone per recuperare un giovane alpinista ferito.

Il ragazzo, 28 anni, in compagnia di un amico 23enne, pare fosse impegnato nel tentare l’apertura di una nuova via d’arrampicata in quota, nella zona della bastionata, quando sarebbe precipitato per qualche metro procurandosi un trauma al ginocchio.

Allertati il 112, è decollato da Como l’elicottero dei sanitari che, a causa della scarsa visibilità dovuta al maltempo, non è riuscito a completare l’intervento in autonomia. E’ stato così necessario l’impiego delle squadre da terra del Soccorso Alpino.

Gli uomini della XXI Delegazione Lariana sono stati accompagnati in Erna dall’elicottero per poi raggiungere a piedi il ferito. Arrivati sul posto, una schiarita ha consentito all’elicottero di raggiungere la squadra e caricare l’alpinista ferito, insieme al compagno di escursione, per trasferirlo in ospedale.