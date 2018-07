PIAZZOLO – Incidente mortale in Alta Val Brembana. Un uomo di 43 anni, originario di Vizzolo Predabissi (Milano), ha perso la vita dopo essere scivolato in un dirupo mentre stava pescando.

Era da solo. I familiari, quando hanno visto che non rientrava, hanno dato l’allarme. Le squadre della VI Delegazione Orobica del Soccorso Alpino sono state allertate nella serata di domenica insieme con i Vigili del Fuoco.

Dopo una breve ricerca lo hanno trovato, purtroppo morto. Il recupero è stato complesso, con la barella portantina; è stato necessario allestire una teleferica.

In provincia di Vercelli, a Carcoforo, al Passo del Laghetto (quota di 2300 metri circa) un escursionista di Vedano al Lambro (Mb) è precipitato per una cinquantina di metri da un salto di roccia, anche per lui non c’è stato nulla da fare.