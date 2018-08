TEMU’ (BS) – Drammatico incidente ieri, lunedì 27 agosto, sui monti dell’Alta Valle Camonica, nel gruppo dell’Adamello.

Un gruppo di escursionisti, che proveniva dalla Bocchetta dei Buoi, era diretto verso Cima Salimmo (3115 metri) nella zona sopra Temù/Ponte di Legno.

Il gruppo procedeva lungo il sentiero quando c’è stato un forte rumore, come un boato, per una frana che si era staccata dal versante. Un grosso masso ha travolto uno degli escursionisti, un uomo di 63 anni di Pisogne (Brescia). G.M., queste le sue iniziali, è morto per le ferite riportate. Illese le altre persone.

L’allerta è scattato intorno alle 12.30, sul posto è giunto l’elisoccorso del 118 da Brescia, sono salite in quota anche le squadre territoriali della V Delegazione Bresciana Cnsas – stazioni di Temù e Ponte di Legno. E’ arrivato anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco con i dispositivi per estrarre la persona dalla frana. Intervenuti anche i militari del Sagf – Guardia di Finanza e i Carabinieri.