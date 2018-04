LECCO – La chiamata ai soccorsi è scattata intorno all’1.30 della notte tra sabato e domenica scorsi. Un ragazzino, residente in città, era sdraiato a terra sotto l’effetto dell’alcool in una spiaggetta in zona Orsa.

Sul posto, oltre a una ambulanza della Croce Rossa di Lecco, sono intervenuti anche i Carabinieri. Il minore, che evidentemente aveva alzato troppo il gomito, non è più stato in grado di reggersi in piedi. Visti i sintomi di una intossicazione etilica e le condizioni preoccupanti, il giovane è stato trasportato all’ospedale Manzoni in codice giallo.