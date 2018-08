LECCO – Quest’estate anche i ladri pare si siano goduti le vacanze più che in passato: è infatti in diminuzione il numero di furti in casa denunciati tra luglio e agosto nel capoluogo lecchese.

I dati forniti dalla Questura di Lecco, che raccolgono le denunce effettuate dai cittadini di Lecco alle forze dell’ordine, evidenziano il decremento di episodi in confronto allo scorso anno: a luglio sono state registrate in città 8 denunce per furto in abitazione contro le 11 denunce dello stesso mese del 2017, nel mese di agosto invece, fino a venerdì, una sola denuncia è stata effettuata a Lecco città mentre lo scorso anno erano state quattro le case svaligiate nel principale mese estivo.

Le rilevazioni, va sottolineato, riguardano solo gli episodi di furto in abitazione avvenuti a Lecco città ed effettivamente denunciati dalle vittime che, in alcuni casi, potrebbero non aver segnalato alle forze dell’ordine tentativi di furto finiti nel nulla.

Molti lecchesi devono ancora fare rientro nel capoluogo e se le statistiche saranno confermati anche in questi ultimi giorni di fine agosto significa che si è registrato un seppur lieve miglioramento rispetto ad un fenomeno, quello dei furti in casa, che in passato aveva visto Lecco tra le province più colpite.

“Sicuramente il dato è frutto di una buona prevenzione e di un buon controllo del territorio – spiega dalla Questura, Enrico Burbi, dirigente della Squadra Volanti – le diverse azioni messe a segno sul fronte della sicurezza stanno dando un risultato – come il sistema di video sorveglianza di lettura targhe – Sappiamo però che il fenomeno si è spostato dalla città verso la provincia, oggi più sensibile al problema rispetto al capoluogo”.