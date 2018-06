MANDELLO – Resta ricoverato all’Ospedale di Bergamo il bimbo di 5 anni soccorso d’urgenza nel tardo pomeriggio di ieri, martedì, a Mandello del Lario: il piccolo era stato trovato per terra nel cortile di una palazzina.

Mentre le sue condizioni restano serie si cerca di fare luce sulle cause dell’incidente. In un primo momento fonti ufficiali avevano confermato la caduta dal quarto piano della palazzina, come riferito anche da alcuni testimoni sul posto che hanno allertato i soccorsi.

Le indagini dei Carabinieri hanno escluso che le ferite riportate dal bimbo siano compatibili con una caduta dall’alto. Più verosimilmente il bambino si sarebbe ferito giocando in cortile, cadendo e picchiando violentemente la testa.

Queste le informazioni emerse nella mattinata odierna. Le indagini proseguiranno per chiarire tutti gli aspetti della drammatica vicenda.