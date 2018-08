LECCO – Rotary Club Lecco ha avuto il piacere di ospitare nella conviviale del 29 agosto Andrea Ascani Orsini, che ha riportato ai soci la sua esperienza alla Rotary Convention che ha avuto luogo a Toronto.

Nella 109^ convention del Rotary erano presenti 25.000 rotariani e sono stati affrontati i temi sociali prioritari. Paul Netzel, presidente della fondazione Rotary, ha riportato alcuni dati significavi in rifermento al progetto “End Polio Now”, ovvero all’eradicazione della poliomelite, ma anche della malaria e dell’ebola, nei paesi affetti da queste malattie. Grazie al contributo di 450 milioni di dollari del Rotary e di 100 milioni di dollari dalla fondazione Bill e Melinda Gates, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è riuscita a ridurre fortemente i casi di poliomelite: 11 casi nei primi 6 mesi del 2018 in Afghanistan e in Pakistan.

Oltre al tema della cura delle malattie, il Rotary focalizza la sua attenzione su altri temi quali: una società più pacifica, acqua e igiene, la prevenzione delle malattie, la salute materna e dei bambini, lo sviluppo delle comunità e l’alfabetizzazione. Durante la convention si sono susseguiti diversi interventi tra i quali il discorso del primo ministro di Haiti, che ha ringraziato per l’aiuto del Rotary dopo il terremoto e per il nuovo progetto acqua pulita per la sua nazione, e l’intervento dalla ex first lady Usa Laura Bush, la quale ha ribadito l’importanza dell’alfabetizzazione e dell’educazione dei bambini.