ANNONE – Droga, soldi, materiale per confezionare lo stupefacente e addirittura un machete: è quanto lasciato da due pusher in fuga dai carabinieri di Oggiono che hanno individuato il covo degli spacciatori in una zona boschiva di Annone Brianza.

Alla vista delle divise, i malviventi sono subito fuggiti disfandosi di un “panetto” del peso di grammi 100 di hashish, 30 grammi di eroina, 15 grammi di cocaina, oltre alla già citata arma da taglio e a 1700 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

Tutto il materiale recuperato è stato sequestrato. Sono tuttora in corso attività info – investigative tese all’identificazione dei due fuggitivi.