LECCO – I fatti risalgono allo scorso 29 gennaio e si sono svolti a poche ore di distanza l’uno dall’altro: un pensionato e due studenti stranieri avvicinatati e minacciati da un giovane che, indossando un bavaglio al viso e armato di mitragliatore, li ha derubati mentre viaggiavano sul treno della linea Milano Lecco, nel tratto tra Airuno e Lecco.

Oggi l’autore di quelle rapine è stato identificato e arrestato dai Carabinieri: si tratta di un 17enne nato a Lecco ma di origini magrebine e residente nel sondriese, nullafacente e già pregiudicato.

Quella sera, intorno alle 21, il ragazzo ha prima preso di mira un anziano viaggiatore, ma la pronta reazione di quest’ultimo è bastata a metterlo in fuga. Il pensionato si sarebbe accorto che quell’arma utilizzata dal giovane altro non era che un’imitazione di un mitra, un giocattolo di quelli utilizzati per il ‘softair’ a cui era stato tolto il tappo rosso.

Solo due ore dopo, intorno alle 23, di nuovo su un treno della Milano-Lecco si è ripetuto un episodio analogo: in questo caso le vittime sono due studenti stranieri, minacciati da un giovane con l’arma giocattolo e derubati di tre banconote da 20 euro e 5 rupie, le stesse che i carabinieri hanno ritrovato addosso al ragazzo, fermato all’indomani dell’accaduto, mentre si spostava a piedi ad Olginate.

E’ un personaggio già noto alle forze dell’ordine: a soli 15 anni era già stato accusato di rapina ai danni di un esercizio commerciale mentre si trovava in vacanza in Emilia Romagna, e lo scorso anno a Lecco era stato sorpreso mentre tentata di rubare negli spogliatoi del centro sportivo del Bione; scoperto dal personale di servizio, aveva cercato di fuggire aggredendo gli agenti della Questura, intervenuti sul posto.

Per quell’episodio deve scontare 10 mesi di pena. Dal carcere minorile Beccaria di Milano è stato trasferito in un’analoga struttura di Bari.

“La sicurezza nelle stazioni ferroviarie e sui treni è costantemente nelle priorità dell’attività svolta dai Carabinieri e della forze di polizia – ha voluto sottolineare il comandante provinciale dell’Arma, il tenente colonnello Pasquale Del Gaudio, affiancato dal capitano Alessio Zanella – c’è un monitoraggio costante e un’azione di contrasto anche attraverso servizi straordinari e controlli nelle stazioni più sensibili, come quelle di Lecco e Calolzio”.

“Ai cittadini – ha proseguito il comandante – chiedo di mantenere la dovuta cautela, di attivare il numero di emergenza 112 in caso di necessità e sarà pronto l’intervento delle forze dell’ordine, di fornire tutte le informazioni utili a rintracciare i responsabili. Una reazione violenta va evitata perché il rischio è che possano esserci conseguenze peggiori. Le attività investigative ci consentono di arrivare ai responsabili. Non vi deve essere illusione di immunità per questi ultimi”.