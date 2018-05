LURAGO D’ERBA – I militari della Stazione Carabinieri di Lurago d’Erba, nel corso del pomeriggio di ieri, venerdì, hanno eseguito un ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Como in data 12 aprile 2018 per il reato di furto aggravato.

Ad essere arrestato un giovane diciannovenne di origine marocchine, B.O., residente a Cabiate.

Le indagini, condotte dai militari della Stazione di Lurago d’Erba e dalla Tenenza di Mariano Comense hanno consentito di ricostruire il furto della borsa, avvenuto lo scorso 26 gennaio in danno di una passeggera del treno “Trenord”, tratta Milano-Asso, all’altezza della fermata di Arosio. Nell’occasione, il giovane aveva preso la borsa poggiata sul sedile dalla vittima e contenente denaro contante, effetti personali e il telefono cellulare, riuscendo a fuggire via.

Una scrupolosa attività condotta dagli investigatori, dispiegata nel complesso attraverso riconoscimenti fotografici di persone informate sui fatti e analisi dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di raccogliere contro a B.O. elementi di colpevolezza inconfutabili.

A seguito della denuncia e di tutte le suddette operazioni svolte, dunque, è giunta l’emissione del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, notificato a B.O. presso l’abitazione dei genitori dove è stato rintracciato.

Il giovane è stato così associato presso la casa circondariale di Como.