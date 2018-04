CASATENOVO – E’ stato arrestato nella nottata di oggi, 2 aprile, dai Carabinieri della Stazione di Casatenovo, M.S.P. , classe 1976 residente a Milano, l’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri, già impegnati in controlli sul territorio predisposti ad hoc per le festività pasquali, hanno fermato l’arrestato che, a seguito di una perquisizione, è stato trovato in possesso di 73 grammi di marijuana, già suddivisa, e 430 euro in contanti, verosimilmente provento dello spaccio e materiale idoneo alla confezione delle singole dosi.

Nella mattinata di Pasquetta l’arrestato è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha fissato una nuova udienza, disponendone la custodia agli arresti domiciliari.