LECCO – E’ stata una notte di lavoro, quella di Capodanno, per i Vigili del Fuoco che, dalla mezzanotte, hanno dovuto effettuare oltre una decina di interventi in tutta la provincia per i danni causati dai botti e dai fuochi.

Sono stati con molta probabilità dei petardi ad innescare un incendio boschivo Mandello, nella zona dell’abitato di Somana. Le fiamme state notate dai residenti della zona che hanno subito allertato i pompieri; l’incendio è stato spento prima che potesse espandersi.

Anche a Vercurago e Bellano si sono registrati episodi analoghi, seppur più contenuti, di sterpaglie bruciate in conseguenza dello scoppio di petardi.

A Civate il più grave degli accadimenti della notte di San Silvestro: tre auto posteggiate in via Diana Stella sono andate a fuoco. I pompieri hanno impiegato diverso tempo per spegnere il rogo per il quale dovranno essere accertate cause e responsabilità.

Tra la prima serata e durante la notte, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenuti anche a Varenna, Lierna, Calco, Cremeno, Bellano, Barzanò.