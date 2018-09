LECCO – Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi, giovedì, in via Tonale. Coinvolte un’auto, una Fiat Panda grigia, e una moto che per motivi da chiarire si sono scontrate.

Stando alle primissime informazioni sembra che l’auto, guidata da un uomo, stesse facendo manovra quando si è verificato l’impatto con la moto che sopraggiungeva lungo il rettilineo. Un urto violento, nel quale il motociclista è stato sbalzato a terra. Illeso il conducente dell’auto: il mezzo ha però riportato gravi danni alla parte anteriore.

Ad avere la peggio il motociclista, di 37 anni, soccorso in codice rosso dai sanitari della Croce Rossa giunti sul posto insieme ad un’automedica. Presente anche la Polizia Locale che dovrà ora occuparsi dei rilievi del caso. Serie le condizioni del ferito, rimasto però sempre cosciente. E’ stato trasportato in ospedale in codice rosso.