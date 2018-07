LECCO – Incidente lungo corso San Michele del Carso a San Giovanni (Lecco) tra un’auto e uno scooter.

Il sinistro è avvenuto alle 21.15 circa di questa sera, mercoledì, con i due mezzi che si sono scontrati; nell’impatto il motociclista è caduto violentemente a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi, con il personale sanitario giunto a bordo della Croce Rossa di Lecco.

L’uomo, 38 anni, è stato soccorso, immobilizzato e caricato sull’ambulanza con destinazione l’ospedale di Lecco dove è stato ricoverato in codice verde. Sul posto è giunta anche una pattuglia della Polizia Locale di Lecco per effettuare i rilievi dell’incidente per stabilire l’esatta dinamica.