LECCO – Attimi di apprensione nella tarda serata di mercoledì sul lungolago di Lecco: era quasi scoccata la mezzanotte quando una vettura, l’Opel con a bordo alcuni giovani, è finita fuori dalla carreggiata stradale, schiantandosi contro un dissuasore a lato strada, invadendo la passeggiata pedonale e colpendo un passante.

L’incidente si è verificato all’incrocio semaforico tra il Lungolario e Via Pietro Nava, davanti a piazza Cermenati. Il conducente dell’auto avrebbe spiegato ai carabinieri di aver perso il controllo del mezzo nel tentativo di evitare un’altra vettura che transitava in direzione opposta. La dinamica dell’accaduto è al vaglio degli uomini dell’Arma che hanno cercato di raccogliere delle testimonianze.

In quel momento sul lungolago pare non transitassero in molti. Un 36enne si trovava però proprio nel punto in cui l’auto è finita fuori strada. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi, avrebbe infatti riportato solo lievi conseguenze. Il personale della Croce San Nicolò, dopo le prime cure sul posto, lo ha trasferito all’ospedale Manzoni.

Solo in mattinata, un’altra vettura era finita fuori strada percorrendo lo stesso tratto di Lungolario, invadendo però piazza Cermenati, provocando alcuni danni agli arredi stradali sena causare feriti (qui l’articolo).