MALGRATE – Ha preso fuoco all’improvviso intorno alle 17 di ieri, mercoledì 25 luglio, a Malgrate. Una Volkswagen Golf, 4^ serie, è andata completamente distrutta dalle fiamme mentre era all’interno del cortile condominiale dello stabile situato in via Paradiso, 4 a Malgrate, nella zona residenziale che si affaccia su via Stabilini.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme. Il fuoco ha danneggiato anche una parte della facciata del condominio. L’auto è andata completamente distrutta, sul posto anche i Carabinieri che dovranno stabilire cosa ha innescato l’incendio.

Non è la prima volta che si verificano episodi di questo tipo. A inizio anno, sempre a Malgrate, erano andati a fuoco alcuni mezzi parcheggiati in zona Porto. Altri fatti simili si erano verificati in rapida successione tra Lecco, Calolziocorte, Olginate e Garlate.