ABBADIA – Incidente nella serata di giovedì sul raccordo tra la Statale 36 e la strada provinciale di Abbadia Lariana: intorno alle 21 un’auto si è schiantata all’imbocco della seconda galleria provocando il ferimento della conducente, una donna di 53 anni.

Fortunatamente le condizioni dell’automobilista non sono gravi: è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Manzoni dall’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi del caso mentre un mezzo del soccorso stradale Lanfranchi di Lecco ha rimosso il veicolo incidentato dalla carreggiata.