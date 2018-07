CALOLZIOCORTE – E’ stata notata prima a Foppenico e poi nella frazione di Sala un’auto sospetta da cui un ragazzo, sembrerebbe di colore, sarebbe sceso per scattare delle fotografie ad alcune case.

E’ successo proprio di fronte all’abitazione del consigliere di maggioranza Marco Bonaiti, quando un suo vicino lo ha notato il ragazzo è salito in fretta sull’auto e se n’è andato. “In via precauzionale ho riferito subito l’accaduto alle forze dell’ordine – ci ha detto il consigliere -. All’apparenza è un fatto anomalo e il timore è che stiano pianificando furti in vista delle ferie estive. La prudenza non è mai troppa ed è importante fare rete tra cittadini. Come sempre in questi casi, l’invito è quello di non esitare a chiamare le forze dell’ordine se si nota qualcosa di sospetto”.

Secondo quando riferito, oltre al colore e al modello dell’auto, il vicino è riuscito ad annotare parte della targa che è stata comunicata ai Carabinieri.