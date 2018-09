BALLABIO – Non c’è stato nulla da fare per un uomo di 78 anni che è stato ritrovato senza vita, riverso a terra, in via Grigna a Ballabio. L’allarme è scattato intorno alle 19 di oggi, martedì, quando l’anziano ha ritardato il suo ritorno a casa.

L’uomo, che probabilmente è stato colto da un malore, è stato ritrovato senza vita nel suo campo situato lungo via Grigna, la strada agro-silvo-pastorale posta all’imbocco della Valgranda.

Sul posto sono giunte l’automedia e un’ambulanza della Croce Rossa di Ballabio ma i tentativi di soccorso sono stati inutili, per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Oltre ai sanitari sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.