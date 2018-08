BALLABIO – Splende il sole sull’edizione 2018 della Bongio Trip targata Cai Ballabio, appuntamento di fine agosto di corsa in montagna con gli atleti impegnati lungo il percorso di poco più di 5 km per circa 250 m di dislivello che porta dalla sede Casimiro Ferrari di via Leonardo Da Vinci alla baita di Bongio.

Quest’anno a dettare legge è stato Enzo De Dionigi che ha stoppato il crono sul tempo di 25’27”, mentre al femminile è stata Elena Caliò che ha chiuso in 30’23”.

A completare il podio maschile Andrea Locatelli (25’44”) e Yuri Marelli (25’58) rispettivamente secondo e terzo, mentre al femminile sul secondo gradino del podio è arrivata Daniela Gilardi (30’29”) e sul terzo gradino Alice Picco (31’07”).

Come da tradizione non sono mancati i premi speciali che sono andati a: Giuseppe Boschi (atleta meno giovane), Mistica Rota (atleta femminile meno giovane), mentre i concorrenti più giovani sono Luca Scola e Bea Invernizzi. Come gruppo più numeroso è stata premiata la famiglia Sangalli.

Soddisfazione per l’ottima riuscita della kermesse sportiva poi proseguita con il pranzo conviviale da parte del presidente del Cai Ballabio Giuseppe Orlandi “Calumer” di tutto il consiglio.