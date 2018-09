BALLABIO – Nonostante il meteo non propriamente estivo, i due giorni della Festa Sarda sono stati un successo.

E’ soddisfatto il presidente della Pro Loco Enrico Pissavini: “La Festa Sarda ha avuto il successo che si merita, sopratutto per l’ottima cucina dei componenti del Circolo dei Sardi di Lecco”.

Pro Loco di Ballabio e Circolo dei Sardi Amsicora di Lecco, infatti, si sono dati da fare sabato e domenica al parco Grignetta per le numerose persone che hanno partecipato all’evento gustando le specialità tipiche della splendida isola italiana. Molto apprezzato, nemmeno a dirlo, il famoso porceddu un dei piatti più noti della tradizione sarda.

“Il nostro ringraziamento va gli amici del Circolo dei Sardi di Lecco, al presidente Gianni; alla moglie Paola, favolosa in cucina; alle graziose figlie che per due giorni hanno servito i numerosissimi avventori. Non da ultima un grazie alla instancabile Rosi, anche lei in cucina – ha detto il presidente Pissavini -. Non me ne vogliano tutti gli altri che non nomino ma li ricordo con stima dicendogli grazie, siete stati un aiuto indelebile”.