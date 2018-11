BALLABIO – Forse la velocità, forse una distrazione, forse l’asfalto bagnato o una combinazione di queste ipotesi hanno fatto uscire di strada una Nissan Micra ai Piani di Balisio.

L’incidente è avvenuto questa mattina, domenica, con l’auto che stava viaggiando in direzione Ballabio. Il mezzo, giunto poco prima della stazione di servizio Tamoil, è finito fuori strada “accomodandosi” nel fossato che corre parallelamente alla carreggiata.

Un incidente nel quale non risulterebbero feriti, mentre per poter togliere l’auto dal fossato e rimetterla in strada è stato necessario l’intervento del carro attrezzi del soccorso stradale Lanfranchi.