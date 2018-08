BALLABIO – Incidente all’ora di pranzo a Ballabio su via Provinciale, a Ballabio, all’altezza dell’agriturismo Prato della Chiesa. Un uomo, a bordo di una Citroen Saxo, stava viaggiando in direzione Lecco quando, per motivi da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

E’ successo intorno alle 12.30: sul posto si sono subito portati i soccorsi allertati in codice rosso. Presenti un’ambulanza di Lecco Soccorso, un’automedica, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso. Fortunatamente l’uomo alla guida dell’auto, un 48enne, nonostante il forte impatto che ha distrutto la macchina non sarebbe in pericolo di vita. Quando sono arrivati i soccorsi era cosciente ed è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

Inevitabili i disagi alla viabilità con l’istituzione del senso unico alternato per garantire le operazioni di soccorso e il recupero del mezzo.