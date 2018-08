BELLANO – E’ tuttora grave in ospedale, ma se il cuore dell’80enne soccorso questa mattina a Bellano ha ripreso a battere è stato grazie all’intervento di un medico, capitato per caso sul luogo dell’accaduto, e della presenza di un defibrillatore installato nella zona del municipio.

Tutto è successo poco dopo le 11 di venerdì, al 112 è giunta una chiamata di aiuto per un anziano a terra per un malore in centro Bellano.

Un medico straniero di passaggio è intervenuto, iniziando il massaggio cardiaco. Nel frattempo la sala operativa del 118 chiede ai presenti di recuperare l’apparecchiatura d’emergenza posizionata in prossimità del comune e il defibrillatore viene utilizzato per rianimare l’80enne.

Nel frattempo si sono spostati in ambulanza gli uomini del Soccorso Bellanese, mentre altro personale sanitario è stato portato sul posto con l’elisoccorso di Como e l’automedica da Taceno.

Al loro arrivo, a 15 minuti dalla chiamata, l’80enne aveva già ripreso l’attività cardiaca grazie alle scariche di defibrillazione ed al massaggio iniziato dal medico.

L’anziano è stato successivamente trasportato in Ospedale a Gravedona, in assenza di disponibilità posti letto di Terapia Intensiva da parte dell’Ospedale di Lecco. La prognosi resta riservata.