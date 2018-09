BELLANO – Anche quest’anno il Circolo Legambiente “Lario sponda orientale”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha proposto di “Pulire il mondo” agli alunni della quinta elementare e della seconda media dell’Istituto ”Mons. Vitali” di Bellano.

Prima la discussione in classe dove si sono affrontati i temi sull’importanza della minor produzione di rifiuti, sulla raccolta differenziata e sui benefici di quest’ultima sia per le casse del Comune che per le tasche dei cittadini ma soprattutto per l’ambiente che è la nostra casa.

Quest’anno Legambiente, insieme a molte altre associazioni, ha proposto lo slogan “Puliamo il mondo dai pregiudizi” che rischiano di produrre nuovi rifiuti sociali. Un argomento non semplice per bambini e ragazzi che però hanno saputo portare alcuni esempi vicini alla loro esperienza.

Dopo la lezione teorica, quella pratica con l’uscita insieme agli insegnanti e ai responsabili di Legambiente per raccogliere i rifiuti per le strade e le piazze del paese.

Venerdì la pulizia del lungolago e del centro storico con la raccolta soprattutto di mozziconi e sabato quella della spiaggia del porticciolo e del piazzale e dell’area interna della stazione, dove sono stati riempiti sacchi e secchi di rifiuti. Dà speranza vedere l’attenzione e la partecipazione dei ragazzi in aula e il loro impegno nello scovare, talvolta con sorpresa, e raccogliere i rifiuti.

Al ritorno nel cortile della scuola insieme ai ragazzi è stato separato il materiale nei quattro contenitori (indifferenziato, plastica e lattine, carta, tappi di plastica) collocati gli anni passati in occasione di Puliamo il mondo.